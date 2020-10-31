126 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Удмуртии

219 человек выздоровели Фото: pixabay.com

На утро 31 октября в Удмуртии выявили 126 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Оперштаб республики.

219 человек выздоровели, они были выписаны. К сожалению, есть два летальных случая: женщинам было 39 лет и 83 года.

Всего в республике провели 513 617 исследований на заболевание коронавирусом, из них за последние сутки – 6 069.

951 заболевший сейчас находится в удовлетворительном состоянии, 626 средней тяжести и 148 человек в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии было зарегистрировано 8 996 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 7 109 человек вылечились, 162 летальных исходов.

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