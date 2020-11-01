Изнасиловавшего девушку жителя Удмуртии осудили

Мужчина получил 4 года колонии строгого режима, фото: freepik.com

Жителю Удмуртии, который в мае этого года изнасиловал девушку, суд вынес приговор. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Следствие установило, что девятого мая этого года 30-летний уроженец села Сарапульского района выпил. Находясь около СНТ «Любитель-2», он изнасиловал молодую ижевчанку. При этом мужчина угрожал ей убийством и применял к ней насилие.

В отношении жителя Удмуртии Октябрьский районный суд столицы вынес приговор о лишении свободы на четыре года. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строго режима.

Сейчас осужденный находится под стражей.

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