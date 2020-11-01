Избившую сотрудника полиции женщину осудили в Удмуртии

Помимо лишения свободы, женщину хотят лишить родительских прав, Фото: freepik.com

Жительнице Удмуртии вынесли приговор за избиение сотрудника полиции. Правоохранительные органы пришли отнять у неё четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

7 июля этого года к многодетной матери из поселка Кизнер прибыли сотрудники полиции, чтобы забрать у неё детей. За помощью обратилась бабушка, сообщив, что в доме неблагополучная среда для детей. Однако мать была настроено решительно. находясь в состоянии алкогольного опьянения, она ударила сотрудника органов кулаком в плечо, дернула за волосы и схватила за шею, оставив кровоподтёки и ссадины.

— В ходе выезда установлена в доме антисанитарная обстановка, матрасы на полу вместо кроватей, отсутствие еды, в связи с чем, принято решение о помещении всех детей в районную больницу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Женщине вынесли приговор об условном лишении свободы на срок в один год и шесть месяцев. Сейчас также решается вопрос о лишении родительских прав.

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