Завершилась реконструкция бассейна в ижевском детском саду Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Завершился ремонт бассейна в детском саду №171 Ижевска. На этот проект было затрачено 1,383 млн рублей. Реконструкция объекта стала возможна благодаря инициативе родителей и их софинансированию. Основную сумму выделили из местного бюджета, также были привлечены спонсоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В бассейне установили новое оборудование для фильтрации и подогрева воды. Строители поменяли вентиляцию и сантехнику. Изменился и внешний вид: положили новую плитку, сделали натяжной потолок и поменяли двери и светильники. Теперь появились отдельные раздевалки для мальчиков и девочек.

Занятия для детей будут организованы 2 раза в неделю. К тому же индивидуальные и групповые заплывы будут проводится для ребят из других детсадов. Отмечается, что в планах есть идея создать направление «грудничковое плавание».

Бассейн в детском саду существует уже с 1989 года. Однако за все время ни разу не ремонтировался.

- Об обновлении бассейна мы задумались давно, это казалось неосуществимой мечтой. Но узнав о проекте инициативного бюджетирования, поняли, что это наш шанс. Раньше бассейн работал по принципу «большой ванны» - наливалась уже теплая вода и по мере остывания ее сливали. Бассейн не мог работать продолжительное время. Сейчас с новой системой подогрева мы можем заниматься целый день, - рассказала заведующая детским садом Ирина Черных.

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