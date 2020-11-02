Два грузовика мусора: ижевчане очистили берег речки Карлутки

Ижевчане очистили берег речки Карлутки Фото: «Парки Ижевска»

В эту субботу, 31 октября, в Березовой роще в Ижевске прошел субботник. Жители города убирали мусор в прибрежной зоне реки Карлутки. Об этом сообщается на официальной странице «Парки Ижевска» в социальных сетях. Сообщается, что неравнодушные ижевчане собрали два грузовика мусора. Кроме мелкого мусора также были убраны выброшенные покрышки, старая мебель, бутылки, ящики и даже огнетушитель.

Организаторы акции утверждают, что субботники - это отличный повод собраться с близкими людьми и сделать полезное дело для города. В акции действительно участвовали целые семьи с детьми.

- Спасибо всем неравнодушным горожанам, которые пришли и помогли убраться в парке. Отдельно хотим поблагодарить за помощь Администрацию Индустриального района и лично Зайцеву Любовь Евлампиевну, а также волонтеров и жителей Индустриального района, - пишут организаторы акции.

Напоминаем, что изначально субботник был запланирован на 24 октября. Однако позже сообщалось, что мероприятие переносится. Это было связанно с плохой погодой.

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