Рабочий из Удмуртии погиб в сгоревшем строительном вагончике

Предположительная причина возгорания – курение в состоянии алкогольного опьянения Фото: pixabay.com

Во время пожара, произошедшего в строительном вагончике, погиб 35-летний житель Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по республике.

Возгорание произошло 30 октября около 18:00 в селе Норья Малопургинского района. По имеющейся информации, погибший проживал в Завьяловском районе Удмуртии. Накануне трагедии он купил алкоголь и остался ночевать в вагончике, принадлежащем коммерческой организации - работодателю погибшего.

В настоящее время по факту пожара проводится доследственная проверка. Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении в нетрезвом виде.

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