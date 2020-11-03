Нейронавигационная система для помощи ЛОР-пациентам появилась в Ижевске

В Ижевске провели уникальную операцию с применением нового оборудования Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В Удмуртии для помощи ЛОР-пациентам начали применять закупленную в сентябре нейронавигационную систему, об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В настоящее время это оборудование есть лишь в трех городах России: в Москве, Тюмени, а теперь еще и в Ижевске. Система представляет собой сочетание компьютерного томографа и видеоэндоскопа и позволяет производить малотравматичные микрооперации в самых сложных участках, расположенных близко к мозгу. Нужна она для детальной визуализации этих участков.

Новое оборудование размещено в 1 РКБ. 2 ноября здесь состоялась высокотехнологичная эндоскопическая ЛОР-операция с его использованием. О подробностях рассказал присутствовавший в качестве консультанта ринохирург, руководитель отдела заболеваний носа и глотки Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА РОССИИ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Авербух.

- Операция шла несколько часов и проводилась эндоскопически, через нос - взяли микроинструменты и под контролем видеосистемы навигационного оборудования совершили микрохирургическую операцию внутри лобных пазух на площади менее 1 сантиметра, - рассказал он.

Врачи пояснили: у пациента было хроническое воспаление лобных пазух, и он уже неоднократно оперировался традиционными способами с разрезами мягких тканей лица. Но болезнь всякий раз возвращалась. Операция, проведенная при помощи нового оборудования, должна окончательно остановить воспалительный процесс.

Раньше пациентам, нуждающимся в такой операции, приходилось выезжать из республики, теперь же, наоборот, жители других регионов смогут приехать в Удмуртию. Сейчас в ЛОР-отделении 1 РКБ ежегодно проводится 2,5 тысячи операций, с появлением нового оборудования эта цифра может вырасти.

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