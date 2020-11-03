Ранее судимого ижевчанина задержали за уличный грабеж Фото: pixabay.com

23-летний ранее судимый за грабеж мужчина был задержан в столице Удмуртии по подозрению в аналогичном преступлении, об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

В полицию с заявлением обратился 36-летний ижевчанин. Поздним вечером он возвращался домой и повстречался с пьяной компанией во дворе на улице Тверской. Один из ночных гуляк напал на мужчину, нанес ему побои, после чего отобрал мобильный телефон с вложенными в чехол банковскими и дисконтными картами.

Личность подозреваемого была установлена довольно быстро, его задержали, возбудили уголовное дело и поместили в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы.

Похищенное у потерпевшего имущество разыскивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Мужчина напал с топором на банкомат в Удмуртии

- Машину ижевчанина расстреляли днём на улице Удмуртская

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.