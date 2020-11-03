Ещё 137 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро ноября в Удмуртии выявили еще 137 новых случаев заболевания коронавирусом. Вчерашний рекорд по заболеваемости сегодня увеличился еще на 2 человека. Об этом сообщает Оперштаб республики.

142 пациента вылечились и были выписаны. Пять человек скончались. Женщинам было 78, 79 лет и 82 года, мужчинам - 71 год и 80 лет.

За все время пандемии в республике провели уже 534 227 исследований. Из них за последние сутки сделали 4 025 тестов.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 384 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 7 447 человек выздоровели. 170 пациентов скончались.

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