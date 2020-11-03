Маленьких красавиц и богатырей выберут в Удмуртии Фото: пресс-служба Дома дружбы народов

В Удмуртии пройдет ежегодный конкурс для дошкольников «Пичи Чеберайёс но Батыръёс» (0+). Он пройдёт в онлайн-формате. На русский язык название переводится как «Маленькие красавицы и богатыри». Творческие задания, которые будут выполнять ребята, снимут на видео и разместят в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Дома Дружбы Народов.

Для дошколят придумано три задания. Первое – это визитка «Мынам нимы» («Меня зовут…»). Рассказать о себе нужно выразительно и в народном костюме.

Второе задание конкурса будет творческим. Предлагается исполнить удмуртскую детскую песню или прочитать стихотворение одного из классиков республики.

На третьем этапе детям нужно будет пересказать историю старинных удмуртских вещей глазами ребёнка.

К участию приглашают детей от 5 до 7 лет, владеющие удмуртским языком или изучающие язык, традиции удмуртского народа. Заявки принимают до 8 ноября. Затем конкурсные видео-работы организаторы будут ждать ещё до 25 ноября.

Организаторы отмечают, что конкурс призван популяризировать новые формы продвижения удмуртского языка в детских садах и содействовать позитивному имиджу использования родного языка в семье.

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