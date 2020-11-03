Перебегающего дорогу 14-летнего подростка сбила легковушка в Удмуртии
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Утром 2 ноября «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка. ДТП произошло напротив дома №8 по улице Лесная в городе Сарапуле. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
За рулём автомобиля находился 23-летний молодой человек. Он не успел среагировать на неожиданное появление пешехода на проезжей части. Мальчик выскочил на дорогу, чтобы перебежать ее, в неположенном месте. На этом участке дороги нет светофора и пешеходного перехода.
Подросток получил травмы и на данный момент находится в больнице.
По факту происшествия ведется расследования. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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