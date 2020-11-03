Двух мужчин осудят за похищение человека в Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии

Двоих мужчин из Глазова осудят за похищение человека и угрозу убийства. В ходе расследования провели судебные экспертизы, допросы и очные ставки. Они могут получить до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Удмуртии.

В ходе расследования было установлено, что 29 марта 2020 года между тремя мужчинами произошёл конфликт. Это случилось из-за того, что бывшая жена потерпевшего оформила кредит на покупку автомобиля и подарила машину одному из подозреваемых.

В ходе ссоры 34-летний и 41-летний жители Глазова напали на потерпевшего и начали угрожать ему убийством. Затем они посадили его в машину и вывезли за город. Там они продолжили избивать его ПВХ-трубами и угрожали застрелить его из карабина. Один из мужчин даже выстрелил в воздух, чтобы напугать потерпевшего.

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