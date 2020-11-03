Появилась книга о традициях удмуртской свадьбы Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

2 ноября в «Лудорвае» состоялась презентация книги-альбома «Традиционная удмуртская свадьба». Её выпуск приурочили к 100-летию государственности Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Важно отметить, что книга получила эгиду ЮНЕСКО. Она отмечена как проект, который несёт важную роль в сохранении наследия удмуртского народа.

В книге собраны фотографии, на которых изображены свадебные ритуалы центральных и юных удмуртов. И это не только архивные документы. Специально для издания были организованы съёмки на территории музея-заповедника «Лудорвай». Участие в них приняли ансамбли «Айкай» и «Азвесь нюжа».

Также произведение вбирает в себя комментарии о быте коренных жителей республики, элементы свадебных песен, пословицы, поговорки и приметы, напрямую связанны со свадьбой.

Отмечается, что книга написана на трех языках: удмуртском, русском и английском. Ее планируют представить в 2021 году в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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