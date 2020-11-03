Льготную ипотеку получат 130 семей Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Льготную ипотеку получат 130 семей Удмуртии до конца 2020 года. За региональную программу отвечает «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики». Кредит на жильё предоставляется со ставкой 2,9% годовых. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях.

Программа рассчитана на многодетные или молодые семьи. Также льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, воспитывающие детей-инвалидов. А ещё ветераны боевых действий или работники бюджетной сферы. При этом площадь их нынешнего жилья не должна превышать 18 кв.м. на одного человека.

Напоминаем, что также семьи с детьми могут воспользоваться государственными мерами поддержки, утверждёнными на федеральном уровне в 2019 году.

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