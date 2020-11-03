Десятки высокотоксичных ртутных ламп оставили в одном из дворов Ижевска

Дети уже начали разбирать лампы для игр Фото: Денис Тринеев

Во дворе на ул. Молодежная 18 в Ижевске вечером появилось огромное количество опасных ртутных ламп. Помимо того, что ими забили специализированный контейнер для термометров, батареек и энергосберегающих ламп, еще одну полную открытую коробку оставили на мульде.

Ее вечером в воскресенье, 1 ноября, обнаружил Денис Тринеев. Мужчина увидел, что часть отходов уже растаскали по двору. Не зная, что с этим делать и куда обратиться, Денис собрал валяющиеся лампы и сложил их обратно. А затем и опубликовал пост в сообществе «ВКонтакте» «Ижевск Где Гай Стоят (ИГГС)» (на момент публикации материала пост был удален. - Прим. ред.).

- 1. Вид ламп и их количество говорит о том, что это не бытовые отходы а промышленные. Опасные отходы. А точно эти контейнеры для этого? А точно юрлица должны свои опасные отходы утилизировать вот так?

2. Осуществляется ли надзор за этими вопросами? Прокуратура? Природоохранная прокуратура? Районная администрация? Тут спальный район. Найти кто выбросил мне кажется можно. Нет? - пишет автор сообщения.

Мы связались с Владимиром Любимовым, директором по развитию компании «ЭКОР», чей контейнер виден на фото, и попросили ответить, что же делать в таких случаях, чем опасны эти лампы и можно ли привлечь к ответственности тех, кто это сделал.

Владимир подтвердил, что по этому адресу действительно установлен эко-контейнер для сбора опасных отходов первого и второго класса: люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп, ртутных термометров и батареек. Отходы первого класса - самые опасные, так как в них содержатся высокотоксичное вещество ртуть. В лампах с фотографии находится ртуть в газообразном состоянии и не в большом количестве. Однако самих приборов настолько много, что это уже может стать угрозой для здоровья.

- Ртуть, попадая в организм человека, никуда не девается, а накапливается и в итоге становится токсичнее, - поясняет Владимир.

Самое главное, что необходимо знать жителям - нельзя оставлять мусор рядом с заполненной мульдой или контейнером. Необходимо дождаться, когда он освободиться и уже после выкинуть отходы. Оставлять пакеты, коробки рядом или складывать сверху нельзя - мусор разносится по двору или, как в данной ситуации, его разбирают дети.

Если у жителей дома накопилось такое большое количество отходов, то они должны сообщить об этом в управляющую компанию, которая заберет отходы и передаст их специализированной организации. Тем более, что жильцы ежемесячно платят за утилизацию по три копейки с одного жилого квадратного метра.

- Ситуация на фото похожа на то, что это был переезд или ремонт в фирме. За всю эту утилизацию будут платить жители дома, а не организация, - комментирует Владимир.

К сожалению, привлечь к ответственности за содеянное практически невозможно - только если поймать за руку и с поличным. Но и в данном случае эксперт рекомендует поговорить с предпринимателем и объяснить, как необходимо поступить: фирма должна обратиться в специализированные организации, которые занимаются вывозом мусора. Например, Регоператор для отходов четвертого и пятого классов или Экор для опасных отходов.

Спустя час после разговора с Владимиром, сотрудники организации вывезли лампы из двора.

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