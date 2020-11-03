Для реконструкции Генеральского дома в Ижевске нашли инвестора Фото: Амир Закиров

АО «Парки Ижевска» изучает инвестиционный проект по реконструкции Генеральского дома. Планируется вложить в строительные работы более 100 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Реставрация объекта культурного наследия должна будет полностью восстановить исторический облик здания. Проект, представленный инвестором, сохраняет историческую экспозицию, но при этом внутри здания хотят разместить ресторан. Отмечается, что он будет оформлен в стилистике 19 века. Также в обновленном Генеральском доме могут появиться зал для официальных приёмов и гостиница.

Но для того чтобы перейти к этапу осуществления проекта, нужно решить важный вопрос: где теперь будут размешены Музей Ижевска и Центр современной драматургии и режиссуры, которые сейчас функционируют в Генеральском доме.

Так новым местом для музея предложили выбрать Дом Лятушевича. Это здание называют вторым Генеральским домом. Однако переезд возможно будет осуществить только после реконструкции исторического здания. Отмечается, что на неё может потребоваться около двух лет.

Для ЦСДР предложили несколько вариантов для нового размещения.

Также важно отметить, что окончательное решение по реконструкции Генеральского дома будет принято только по согласованию со всеми сторонами.

- Здание Генеральского дома находится под охраной Агентства по охране объектов культурного наследия, и любые мероприятия по его реконструкции предварительно будут согласованы с этим ведомством, - сообщили в мэрии.

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