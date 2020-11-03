Незаконный игорный клуб закрыли в Удмуртии Фото: pixabay.com

Преступная группа из шести жителей Сарапула предстанет перед судом за организацию незаконной игровой деятельности. Подозреваемые свою вину признают. Им грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Жителя Сарапула и его пять соучастниц задержали ещё в апреле 2020 года. Также закрыли их игровые заведения, незаконную деятельность которых они маскировали под интернет-кафе. Все оборудование изъяли.

Сообщается, что за всё время незаконной деятельности подозреваемые заработали 1,6 млн рублей. Проведение азартных игр в специальных заведениях города они организовали в 2018 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Для реконструкции Генеральского дома в Ижевске нашли инвестора

Десятки высокотоксичных ртутных ламп оставили в одном из дворов Ижевска

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.