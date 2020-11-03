На Карла Маркса в Ижевске заменят трубы водоотведения

Реконструкция системы водоотведения началась на Карла Маркса в Ижевске Фото: Олег Бекмеметьев

На улице Карла Маркса в районе перекрёстка Чугуевского началась реконструкция системы водоотведения. Строители заменят около 250 метров труб диаметром 1000 миллиметров. Также заменят 400 метров железобетонных лотков. Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.

- Во время сильных дождей мы получаем много нареканий от жителей именно по этому участку, - сообщает глава.

Отмечается, что установка новых труб увеличит пропускную способность ливнёвки. Это в свою очередь поможет избежать подтоплений дорог и домов в Первомайском районе.

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