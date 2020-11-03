Жители Удмуртии смогут получить лекарства для лечения коронавируса бесплатно Фото: pixabay.com

Пациенты, которые лечатся от коронавируса на дому, с 3 ноября смогут получать лекарства бесплатно. Из бюджета республики для этой цели выделили 60 миллионов рублей. Об этом сообщает глава республики Александр Бречалов.

Важно отметить, что выдавать препараты будут только по решению лечащего врача при наличии медпоказаний.

- Обращаю ваше внимание. В первую очередь, бесплатные препараты будут выдаваться пациентам из групп риска, в том числе людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, болезнями сердца, органов дыхания, у кого есть признаки ОРВИ, - комментирует ситуацию Александр Бречалов.

Сообщается, что уже закуплено 11 необходимых препаратов. Именно их рекомендует для лечения COVID-19 Министерство здравоохранения Российской Федерации.

По статистике сегодня на дому лечится 1 431 пациент.

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