Запланированное благоустройство в Удмуртии завершено уже на 92% Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На данный момент в Удмуртии благоустроенно уже 92% запланированных объектов. Это 246 дворов и общественных пространств. Ещё 23 проекта прямо сейчас находятся в работе. Пресс-служба правительства республики напоминает, что благоустройство территорий проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Напоминаем, в Ижевске уже благоустроили лес по улице Ворошилова, сквер в Ленинском районе и территорию вдоль пруда в районе 50 лет ВЛКСМ. К тому же только за прошлую неделю завершились работы в 5 дворах Удмуртии. Завершили обновление сквера семейного отдыха «Счастливы вместе в Вараксино Завьяловского района.

- Параллельно в муниципальных образованиях республики идёт процесс контрактования объектов благоустройства на 2021 год. В настоящий момент в 55 городах, деревнях, сёлах и посёлках Удмуртии заключены контракты на благоустройство общественных пространств, в 15 населённых пунктах – на выполнение работ на дворовых территориях. Цель – завершить этот процесс до конца года, – сообщает министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Отмечается, что на 2021 год запланировано благоустройство 94 общественных пространства и 51 двора.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жители республики смогут купить серебряную монету «100-летие образования Удмуртской Республики»

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз