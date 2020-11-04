Жители республики смогут купить серебряную монету «100-летие образования Удмуртской Республики» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

С 3 ноября все жители республики смогут приобрести памятную серебряную монету «100-летие образования Удмуртской Республики». Ее специально к празднику выпустил Банк России ещё 1 октября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На лицевой стороне монеты можно увидеть Государственный герб России. А на обороте разместили молодую пару в традиционных удмуртских костюмах, которая стоит на берегу ижевского пруда. За ними виднеется главный корпус Ижевского оружейного завода, монумент «Дружба народов» и Михаило-Архангельский кафедральный собор.

Отмечается, что монета произведена из серебра 925 пробы. Её номинал составляет 3 рубля. Масса — 31,1 грамма. Всего таких монет 3 тысячи экземпляров. В Удмуртию поступила еще более ограниченная партия.

Также важно отметить, что монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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