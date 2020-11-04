Представители промышленной, транспортной и других отраслей: обзор предприятий в проекте «Бренды Удмуртии»

Что производят в нашей республике? Фото: Сергей Лукашевич

В нашем регионе есть десятки уникальных производителей. Это и крупные предприятия, которые работают со всей Россией и другими странами мира, и небольшие фирмы, работающие с республикой. «Комсомолка» хочет рассказать подробнее о представителях промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей, а также о тех, кто создает товары для досуга и хобби.

Для удобства каждый производитель представлен в своей категории. Например, если вы хотите узнать о конкретной отрасли, нужно лишь найти соответствующую иконку на главной странице сайта и нажать на нее.

Так, «Ижевский электромеханический завод «Купол» вместе с концерном «Аксион» вы легко найдете в промышленности и производстве, а «Увинский мясокомбинат» - в продуктах питания. Все просто! Чтобы лично убедиться в этом, зайдите на сайт проекта.

Новые участники этого года - ООО «Ижевский пружинный завод», АО «Элеконд», ООО «Нефтемаш» и форелевое хозяйство «Рашаль». В самом проекте «Бренды Удмуртии» появился совершенно новый сектор «Выставочная деятельность». В этом секторе представлен уникальный участник - Выставочный центр «Удмуртия». Этот выставочный центр является единственным оператором в республике, который организует как всероссийские специализированные выставки, так и многоотраслевые ярмарки в Удмуртии и других регионах страны.

Чтобы увидеть еще больше предприятий, переходите на сайт проекта «Бренды Удмуртии».

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