Чиновница Удмуртии предстанет перед судом за взятку Фото: pixabay.com

Начальник отдела по надзору за опасными и сложными объектами Главного управления по государственному надзору Удмуртской Республики предстанет перед судом. Женщине грозит 6 лет лишения свободы за взятку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Следователи установили, что в августе 2020 года обвиняемая получила два сертификата в качестве взятки. Общая сумма подарочных карт одного их магазинов бытовой техники и электроники составила 30 тысяч рублей. Эти деньги она взяла за содействие заказчику и подрядчику строительства водогрейной котельной в Ленинском районе Ижевска.

Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд города.

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