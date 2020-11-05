27 домов остались без тепла в Ижевске

Прорыв теплотрассы оставил 27 домов в Ижевске без тепла Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 5 ноября в пять утра прорвало теплотрассу на улице 50 лет Пионерии в Ижевске. Из-за этой аварии горячая вода перестала поступать в 27 домов и 4 социально значимых объекта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике.

Сейчас на месте аварии работают шесть сотрудников Ижевского городского звена УТП РСЧС и ещё три человека из МЧС России. Также привлечена спецтехника для ремонта теплотрассы.

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