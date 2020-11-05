Ижевск занимает 10 место в стране по оплате в транспорте безналом

По количеству оплат проезда в транспорте картой Ижевск занимает 10 место в стране Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

По результатам за октябрь Ижевск вошёл в десятку крупнейших городов России по количеству оплат проезда в общественном транспорте картой. Более 3,2 миллионов поездок в прошлом месяце были оплачены по безналичному расчету. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Обгоняют Ижевск в этом списке такие города-миллионники, как Ростовов-на-Дону, Краснодар, Пермь. Также Ижевск на данный момент находится на шестом месте по количеству безналичных операций на один терминал.

Стоит отметить, что терминалы для безналичной оплаты есть и других городах нашей республики: в Глазове, Сарапуле, Воткинске и Можге.

Напоминаем, в Ижевске систему оплаты проезда в транспорте по безналу ввели более 4 лет назад. В этом году для жителей, которые пользуются этим способом, ввели скидку. Данный проект реализуется в Удмуртии благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

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