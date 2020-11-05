Бабушки из Бураново поздравили жителей Удмуртии со столетием Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Жителей республики со 100-летием государственности Удмуртии поздравил известный на весь мир коллектив «Бабушки из Бураново». Они записали видео-обращение для всех жителей своей Родины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На видео семь участниц коллектива предстали в национальных костюмах.

- Мы желаем Вам счастья, удачи, добра, процветания и благополучия, — сказали по очереди участницы коллектива.

Также они произнесли поздравление и на удмуртском языке.

Напоминаем, что музыкальный коллектив также принял участие в праздничном концерте «Республика - общее дело!». Там солистки а капелла исполнили мелодию увертюры композитора Геннадия Корепанова.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Прорыв теплотрассы оставил 27 домов в Ижевске без тепла

Родившимся в день столетия Удмуртии детям вручат юбилейную монету

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз