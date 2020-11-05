Два ребёнка пострадали в ДТП на Камбарской в Ижевске
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 4 ноября напротив дома №1А по улице Камбарская в Ижевске произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Мерседес S500». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.
Иномаркой управлял 23-летний молодой человек. За рулём отечественной легковушки была 45-летняя женщина. Вместе с ней в машине находились шестилетняя девочка и семилетний мальчик.
Дети в результате ДТП получили травмы. Также медицинская помощь на месте аварии была оказана водителю «Мерседеса S500».
На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование. Устанавливаются причины и виновные этой аварии.
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