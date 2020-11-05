Два ребёнка пострадали в ДТП на Камбарской в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 4 ноября напротив дома №1А по улице Камбарская в Ижевске произошло ДТП. На перекрестке столкнулись автомобили «Лада-Калина» и «Мерседес S500». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Иномаркой управлял 23-летний молодой человек. За рулём отечественной легковушки была 45-летняя женщина. Вместе с ней в машине находились шестилетняя девочка и семилетний мальчик.

Дети в результате ДТП получили травмы. Также медицинская помощь на месте аварии была оказана водителю «Мерседеса S500».

На данный момент сотрудниками правоохранительных органов ведется расследование. Устанавливаются причины и виновные этой аварии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевск занимает 10 место в стране по оплате в транспорте безналом

Чиновница Удмуртии предстанет перед судом за взятку