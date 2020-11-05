Обвиняемый мертв: в Ижевске закрыли дело об угоне и убийстве Фото: pixabay.com

Вечером 20 августа 2020 года во дворе одного из домов на улице Воткинское шоссе в Ижевске обнаружили тело 46-летнего мужчины. Установили, что он был убит. Следственный отдел по Индустриальному району завёл уголовное дело и начал расследование. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В ходе расследования удалось выяснить, что в день убийства между потерпевшим и его знакомым произошел конфликт. Потерпевший первый набросился на 55-летнего обвиняемого с ножом. Ижевчанин выхватил нож у нападавшего и несколько раз ударил его им. В результате ранения 46-летний мужчина скончался.

Затем обвиняемый угнал автомобиль погибшего, чтобы скрыться с места преступления. Однако в дороге у него случился сердечный приступ, и он умер. Машина слетела с дороги в кювет. Там и был обнаружен ночью того же дня автомобиль с его телом.

В рамках расследования были проведены все необходимые процедуры. Ижевчанина обвинили в убийстве при превышении пределов необходимой обороны и угоне. На данный момент уголовное дело закрыто и направленно в суд с обвинительным заключением.

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