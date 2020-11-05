Центр по поддержке добровольчества открылся в Удмуртии Фото: Амир Закиров

4 ноября 2020 года по адресу улица Восточная, 42Б в Ижевске открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества Удмуртии. Он создан на базе АУ УР «Молодежный центр Удмуртской Республики». Также на торжественной церемонии открытия было подписано соглашение о развитии добровольчества на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

В новом центре разместили конференц-зал на 60 мест, коворкинг-пространство, переговорную и 6 рабочих кабинетов на 14 мест. Также установили современное техническое оборудование.

Субсидию в размере 8 868 300 рублей на развитие волонтерства и создание Центра поддержки добровольчества республика выиграла на V Международном форуме добровольцев «Регион добрых дел 2019» в Сочи. Ещё 274 278 рублей было выделено из регионального бюджета.

Ресурсный центр поддержки добровольчества Удмуртской Республики имеет сертификат Ассоциации волонтерских центров.

Отмечается, что в 2021 году также будут созданы подобные центры в трех районах Удмуртии: Игринском, Увинском и Дебесском.

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