Центр по поддержке добровольчества открылся в Удмуртии
Фото: Амир Закиров
4 ноября 2020 года по адресу улица Восточная, 42Б в Ижевске открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества Удмуртии. Он создан на базе АУ УР «Молодежный центр Удмуртской Республики». Также на торжественной церемонии открытия было подписано соглашение о развитии добровольчества на территории Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта республики.
В новом центре разместили конференц-зал на 60 мест, коворкинг-пространство, переговорную и 6 рабочих кабинетов на 14 мест. Также установили современное техническое оборудование.
Субсидию в размере 8 868 300 рублей на развитие волонтерства и создание Центра поддержки добровольчества республика выиграла на V Международном форуме добровольцев «Регион добрых дел 2019» в Сочи. Ещё 274 278 рублей было выделено из регионального бюджета.
Ресурсный центр поддержки добровольчества Удмуртской Республики имеет сертификат Ассоциации волонтерских центров.
Отмечается, что в 2021 году также будут созданы подобные центры в трех районах Удмуртии: Игринском, Увинском и Дебесском.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Два ребёнка пострадали в ДТП на Камбарской в Ижевске
Бабушки из Бураново поздравили жителей Удмуртии со столетием
Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз