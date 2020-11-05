Карта распространения коронавируса на 5 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Фото: pixabay.com
На утро 4 ноября в Удмуртии вылечился от коронавируса и был выписан 101 пациент. Об этом сообщает Оперштаб республики. За сутки выявили еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Пять человек, к сожалению,скончались.
За все время пандемии в республике провели уже 540 328 исследований. Из них за последние сутки сделали 6 101 тестов.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 4 657
Воткинск - 492
Сарапул - 325
Можга - 531
Глазов - 494
Алнашский район - 228
Балезинский район - 132
Вавожский район - 95
Воткинский район - 118
Глазовский район - 73
Граховский район - 69
Дебесский район - 50
Завьяловский район - 624
Игринский район - 163
Камбарский район - 47
Каракулинский район - 58
Кезский район - 99
Кизнерский район - 83
Киясовский район - 59
Красногорский район - 130
Малопургинский район - 199
Можгинский район - 138
Сарапульский район - 116
Селтинский район - 72
Сюмсинский район - 70
Увинский район - 191
Шарканский район - 130
Юкаменский район - 44
Якшур-Бодьинский район - 88
Ярский район - 59
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