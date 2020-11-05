Карта распространения коронавируса на 5 ноября 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших Фото: pixabay.com

На утро 4 ноября в Удмуртии вылечился от коронавируса и был выписан 101 пациент. Об этом сообщает Оперштаб республики. За сутки выявили еще 135 новых случаев заболевания коронавирусом. Пять человек, к сожалению,скончались.

За все время пандемии в республике провели уже 540 328 исследований. Из них за последние сутки сделали 6 101 тестов.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 4 657

Воткинск - 492

Сарапул - 325

Можга - 531

Глазов - 494

Алнашский район - 228

Балезинский район - 132

Вавожский район - 95

Воткинский район - 118

Глазовский район - 73

Граховский район - 69

Дебесский район - 50

Завьяловский район - 624

Игринский район - 163

Камбарский район - 47

Каракулинский район - 58

Кезский район - 99

Кизнерский район - 83

Киясовский район - 59

Красногорский район - 130

Малопургинский район - 199

Можгинский район - 138

Сарапульский район - 116

Селтинский район - 72

Сюмсинский район - 70

Увинский район - 191

Шарканский район - 130

Юкаменский район - 44

Якшур-Бодьинский район - 88

Ярский район - 59

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