Зоопарку Ижевска передали спасенного на пруду Можгинского района лебедя

Недавно спасенного лебедя передали в Ижевский зоопарк Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Лебедя, которого спасли 31 октября на пруду в Можгинском районе, передали в зоопарк Ижевска. Посетители смогут увидеть его уже весной 2021 года. Сейчас он находится на реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Напоминаем, раненую птицу спасли сотрудники МЧС. Тогда на пруду находилось целое пернатое семейство. Ветеринары установили, что у лебедя "ангельские крылья" — это врожденный порок неправильного развития крыльев. Поэтому он не может взлететь и в природе сам не выживет.

Отмечается, что за оставшейся на пруду лебединой семьей ведется наблюдение. Вскоре они должны мигрировать в теплые страны, если этого не произойдет, их также заберут с пруда.

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