Ограждение на дороге не спасло от ДТП с участием ребёнка Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Днем 4 ноября напротив дома №17/1 по улице Клубная в Ижевске автомобиль «Иж-2126» сбил 11-летнего ребенка. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

За рулем автомобиля находился 57-летний мужчина. Он не ожидал появления пешехода на проезжей части, поэтому не успел среагировать. Ему пришлось экстренно затормозить, вследствие чего он врезался в бордюр.

Отмечается, что на данном участке дороги нет пешеходного перехода или светофора. Более того, между полосами там установлено ограждение.

В результате ДТП мальчик получил травмы, и его отвезли в больницу.

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