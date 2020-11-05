4 депутата Удмуртии могут сложить полномочия из-за несоответствий в декларациях Фото: pixabay.com

Четыре депутата районных советов Удмуртии могут досрочно сложить свои полномочия. Это связанно с тем, что они представили неполные или недостоверные декларации о доходах и имуществе своем или членов их семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

На данный момент назначено восемь дополнительных проверок деклараций, поданных чиновниками. Их проведут сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства. После чего окончательно решится вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов.

Напоминаем, отчитываться о своих финансах и имуществе депутаты должны каждый год. После чего эти сведения внимательно анализируются управлением по вопросам противодействия коррупции.

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