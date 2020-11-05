Закладки наркотиков в Ижевске: двоих подозреваемых задерживал спецназ
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В Удмуртии полицейские, сотрудники УФСБ и спецподразделение «Гром» провели операцию по задержанию двоих подозреваемых в сбыте наркотиков. При себе мужчины имели 60 граммов синтетического вещества, которые они готовили к продаже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что подозреваемые покупали синтетические вещества через незаконный интернет-магазин. Далее сами фасовали для продажи прямо в гараже одного из злоумышленников. Там были обнаружены весы и запрещенные вещества. После чего делали закладки наркотиков.
На данный момент против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит срок до 20 лет лишения свободы.
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