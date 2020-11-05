В Удмуртии ведутся работы по поиску питьевых подземных вод Фото: pixabay.com

В Удмуртии продолжаются работы по поиску и оценке запасов питьевых подземных вод. Исследования продлятся 2 года. Специалисты министерства природы Удмуртии хотят таким образом снабдить водой посёлок Кез. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Первый этап начался в августе 2020 года. На данный момент уже просмотрены архивные геологические и гидрогеологические материалы, проанализирована работа действующих водозаборов и поверхностных водотоков.

Перейти к следующему этапу планируют в январе-ноябре 2021 года.

-Обследования помогут дать оценку запасов подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Кезу. Эти работы проводятся для возможности дальнейшей реализации мероприятий в рамках строительства системы водоснабжения в поселке. Пока оно запланировано на 2023-2024 годы рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», - комментирует Председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

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