В больницы Удмуртии поступит 6 компьютерных томографов Фото: pixabay.com

В больницы Удмуртии поступят ещё 6 новых компьютерных томографов. Один из них в середине декабря отправят в Сарапул. Там это будет уже второй поступивший в 2020 году аппарат. Также до конца года медицинскую технику получат ГКБ № 3, 7 и 9. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в Открытом интервью.

В начале 2021 года аппараты КТ отправят в Можгу и Воткинск.

Также глава отметил, что на ноябрь придется пик заболеваемости коронавирусом и пневмонией. И республика готовится к более серьезной ситуации. Он подчеркнул тот факт, что Удмуртия стала одним из первых регионов, где развернули консультационный центр по поддержке заражённых пациентов.

Также Александр Бречалов поблагодарил студентов ИГМА и медколледжа за помощь врачам в борьбе с коронавирусом.

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