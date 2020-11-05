Анастасия Муталенко покинет пост вице-премьера Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вице-премьер Удмуртии по социальному блоку Анастасия Муталенко покидает свой пост. Это решения она приняла сама. Связанно оно с личными мотивами.Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов во время Открытого интервью, которое прошло 5 ноября.

- Её муж переводится на другую работу в Санкт-Петербург, - комментирует глава региона.

Напомним, Анастасия Муталенко была назначена вице-премьером Удмуртии в апреле 2018 года. До этого она являлась лишь исполняющей обязанности. Тогда сообщалось, что трудовой договор с ней рассчитан на срок полномочий главы региона.

СПРАВКА КП:

Муталенко Анастасия Александровна - заместитель председателя правительства Удмуртской республики.

Муталенко Анастасия Александровна родилась 29 ноября 1984 года в г. Харькове. В 2006 году окончила Московский государственный строительный университет по специальности «экспертиза и управление недвижимостью».

2016-2017 г.- исполнительный директор структурного подразделения администрации Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки», г.Москва

07.2017 г. - 09.2017 г. - директор ГУП Удмуртской Республики «Фармация», директор ГУП Удмуртской Республики «Аптеки Удмуртии», г.Ижевск

2017 г. - 2018 г. - исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики

2018 г. - по н/вр. - заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В больницы Удмуртии поступит 6 компьютерных томографов

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз