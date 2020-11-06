Еще одну дорогу в Удмуртии реконструировали

На участке автодороги Воткинск – Черная лежит хороший асфальт. Фото: правительство УР

Автомобильная дорога Воткинск – Черная в Воткинском районе Удмуртии реконструирована. Комиссия проверила качество выполненной работы на участке протяженностью в 5,3 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Здесь также отремонтировали мост через реку Талица, сделали разворотную площадку с остановочным павильоном, съезды к домам, построены тротуары и установлено освещение.

Фото: правительство УР

Отметим, по всей площади земляного полотна дорожники укладывали геотекстиль – на этом участке высокий уровень грунтовых вод, которые могли значительно снизить несущую способность дороги.

На следующий год работы по реконструкции дороги планируется продолжить: уже разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся конкурсные процедуры.

Фото: правительство УР

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