Еще одну дорогу в Удмуртии реконструировали

На участке автодороги Воткинск – Черная лежит хороший асфальт. Фото: правительство УР
Автомобильная дорога Воткинск – Черная в Воткинском районе Удмуртии реконструирована. Комиссия проверила качество выполненной работы на участке протяженностью в 5,3 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Здесь также отремонтировали мост через реку Талица, сделали разворотную площадку с остановочным павильоном, съезды к домам, построены тротуары и установлено освещение.
Фото: правительство УР
Отметим, по всей площади земляного полотна дорожники укладывали геотекстиль – на этом участке высокий уровень грунтовых вод, которые могли значительно снизить несущую способность дороги.
На следующий год работы по реконструкции дороги планируется продолжить: уже разрабатывается проектно-сметная документация, ведутся конкурсные процедуры.
Фото: правительство УР
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