Кинотеатры и театры могут открыться в Удмуртии в ближайшее время

Правительству республики нужно 10-14 дней. Фото: pixabay.com

Решение об открытии театров и кинотеатров в Удмуртии примет правительство в ближайшие 2 недели. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на большой пресс-конференции.

- Нет, ограничения (по борьбе с коронавирусом – прим. ред.) не планируем. Очень надеюсь, что их не будет. И очень надеюсь, если ситуация нам позволит, зацепить театральный сезон. Очень хотим открыть кинотеатры, дайте нам 7-10 дней, - подчеркнул глава.

Напомним, кинотеатры Удмуртии не работают уже 6 месяцев.

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