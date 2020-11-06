ФОК «Торпедо» в Ижевске отремонтируют за 2,9 млн рублей

Работы в комплексе уже начались. Фото: yandex.ru

Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса «Торпедо» начат в Ижевске. На эти цели из муниципального бюджета выделены 2,9 млн рублей. Об этом сообщает Администрация города.

Работы уже начались. К 30 ноября здесь должны отремонтировать кровлю здания – площадь 1572 кв. м.

Фото: Администрация города

К 14 ноября отремонтируют и усилят цоколь здания – сделают металлический каркас двух слоев цементно-стружечной плиты, которая будет укрыта металлическим листом.

Также в течение ноября планируется обновить спортивное покрытие зала на площади 1060 кв. метров.

На время проведения ремонтных работ спортзал будет закрыт.

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