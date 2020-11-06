Ещё 134 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии

Ещё новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 6 ноября в Удмуртии выявили еще 134 новых положительных результатов тестов на коронавирус. Об этом сообщает Оперштаб республики.

137 пациентов вылечились. Скончались двое мужчин. Им было 61 год и 27 лет.

По последним данным в Удмуртии всего зарегистрировано 9 793 положительных тестов у граждан. 7 819 человека выздоровели и были выписаны. 180 пациентов скончались.

За все время пандемии в республике провели уже 550 533 исследования. Из них за последние сутки сделали 4 244 теста.

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