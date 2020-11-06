Воркаут-площадка появилась в парке Кирова в Ижевске Фото: «Парки Ижевска» Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

На дальней аллее в Парке Кирова появилась воркаут-площадка. Там установили несколько новых тренажеров ярко-красного цвета. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

Отмечается, что проект был реализован по просьбам горожан.

- Мы поняли, что парку срочно нужна зона воркаута. Наконец мы нашли возможность и сделали площадку, - сообщают «Парки Ижевска».

Новый спортивный объект появился благодаря помощи неравнодушных спонсоров.

Площадка пока совсем небольшая, но она есть - и это уже здорово.

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