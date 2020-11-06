За убийство жены и её знакомого ижевчанину грозит пожизненное заключение Фото: pixabay.com

24-летний ижевчанин обвиняется в убийстве своей жены и ее знакомого. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Обвинительное заключение по этому уголовному делу 6 октября 2020 года вынес заместитель прокурора региона.

В ходе расследования было установлено, что 10 июня 2020 года обвиняемый пришел в квартиру жены, с которой собирался разводиться. В это время там находился ее знакомый. Между людьми в квартире завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый зарезал женщину и мужчину. Он несколько раз ударил потерпевших ножом в шею, грудь, ноги и руки из-за чего они скончались.

Затем ижевчанин скрылся с места преступления. Но затем сам пришёл в полицию и сдался.

Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Верховный суд Удмуртской Республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ: Девятиклассники Удмуртии будут проводить реальные эксперименты на ОГЭ по химии и физике

Завод в Ижевске заплатит штраф за вредные выбросы

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.