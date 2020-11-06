Лесоустроительные работы ведутся в Удмуртии Фото: Ольга КУЗНЕЦОВА

В Удмуртии ведутся лесоустроительные работы, которые были возобновлены ещё в 2017 году. На данный момент благоустроенно более 950 тысяч гектар. Это 47% от общей площади лесных территорий региона. Работу планируют завершить на 100% в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Сейчас благоустроили уже 12 лесничеств. В 2021 году планируют закончить работы в Воткинском, Глазовском, Граховском, Камбарском, Кизнерском, Увинском районах и Яганском лесничестве. Лесными массивами оставшихся шести районов республики займутся в ближайшие три года.

Отмечается, что в некоторых районах лесоустроительные работы не проводились более 20 лет.

- Устаревшие материалы лесоустройства препятствовали эффективному развитию лесного хозяйства Удмуртской Республики. Актуализация количественных и качественных характеристик имеющегося лесного фонда направлена на обеспечение рационального использования, повышение продуктивности, воспроизводство, охрану и защиту лесов, что полностью соответствует ключевым целям национального проекта «Экология»,- сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики Денис Удалов.

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