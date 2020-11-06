Пьяного угонщика УАЗа задержали в Удмуртии Фото: pixabay.com

В Можгинском районе Удмуртии полицейские задержали 40-летнего жителя, который подозревается в угоне УАЗа. На данный момент заведено уголовное дело. Мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В ходе расследования было установлено, что мужчина работал водителем на одном из предприятий Ижевска. Вечером в пьяном состоянии он угнал автомобиль УАЗ-374195-05. Но далеко уехать не смог и врезался в столб. После чего вышел из машины и ушел с места преступления.

Автомобиль сильно пострадал от столкновения. Подсчитано, что ущерб для предприятия составил 170 тысяч рублей.

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