Проекты волонтеров Удмуртии прошли в финал конкурса «Доброволец России 2020»

Фото: Ресурсный центр поддержки добровольчества Удмуртии

Три проекта волонтеров из Удмуртии прошли в финал конкурса «Доброволец России 2020». Перминова Елизавета с проектом «Бабушкино письмо» представлена в номинации «Уверенные в будущем». Иван Шкляев в рамках номинации «Малая родина» показал свою работу «Пожарный-это призвание!». А Баженова Полина борется за победу в номинации «Доброе дело». Об этом 2 ноября сообщил Ресурсный центр поддержки добровольчества Удмуртии на своей странице в социальных сетях.

Народное голосование за проекты уже началось на сайте конкурса и продлится до 13 ноября. Каждый желающий может отдать свой голос за наших добровольцев.

Ранее мы рассказывали о том, что 4 ноября 2020 года по адресу улица Восточная, 42Б в Ижевске открылся ресурсный центр по поддержке добровольчества Удмуртии. Он создан на базе АУ УР «Молодежный центр Удмуртской Республики». Также на торжественной церемонии открытия было подписано соглашение о развитии добровольчества на территории Удмуртии.

В новом центре разместили конференц-зал на 60 мест, коворкинг-пространство, переговорную и 6 рабочих кабинетов на 14 мест. Также установили современное техническое оборудование. Это поможет дальнейшему развитию добровольчества республики и созданию новых проектов достойных победы во всероссийских конкурсах.

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