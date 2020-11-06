Новые знаки установят на дорогах Ижевска Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Ижевске появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так парковка с табличкой «Способ постановки» появится на улице Коммунаров рядом с домом №230. А вот запрещающий остановку знак установят при выездах с территории дома №92 по улице Максима Горького и на проезде Деповский напротив дома №3. Там же разместят таблички «Работает эвакуатор».

Знаки «Уступите дорогу» и «Движение направо» появятся при выезде на улицу Майская с территории домов № 255 и №257 на Удмуртской. «Направления движения по полосе» с изображением знака «Движение грузовых автомобилей запрещено» поставят на перекрёстке Кирова и Максима Горького по направлению движения в центр.

Также дорожные знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» установят на проезде между домами №204 и №206 по улице Коммунаров.

Сразу два знака, сигнализирующих водителям о месте автозаправки с табличками «Направление действия», появятся на Удмуртской перед перекрестком с улицей Буммашевская и на улицах Промышленная, Карла Маркса и Студенческая.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дефицит в бюджете Удмуртии составляет почти 22 миллиарда рублей

Пьяного угонщика УАЗа задержали в Удмуртии

Скажи маме «спасибо»: запишите короткое видео ко Дню матери и выиграйте приз

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.