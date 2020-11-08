Еще 139 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии Фото: pixabay.com

На утро 8 ноября в Удмуртии выявили еще 139 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Оперштаб республики.

151 пациент выздоровел и был выписан. От COVID-19 умерла женщина 83 лет.

Всего на 8 ноября в Удмуртии зарегистрировано 10 073 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 8 127 человек выздоровели. 184 летальных случая.

На данный момент 900 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 710 пациентов переносят инфекцию средней степени тяжести, 152 человека в тяжелом состоянии.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 10 073 случаев заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 8 127 человек, скончалось 184 пациента.

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