Проект «Большой ремонт» продолжится в Удмуртии в 2021 году Фото: pixabay.com

Удмуртия продлит на 2021 год проект «Большой ремонт», благодаря которому в республике проходит реконструкция социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Напоминаем, проект стартовал в 2019 году. Его реализовали благодаря продаже имущества электрических сетей Ижевска и Воткинска. На вырученные средства за всё время осуществления проекта «Большой ремонт» уже отремонтировали 696 объектов. Это школы, детские сады, больницы и библиотеки Удмуртии.

-Мы считаем, целесообразно занять на реализацию проекта средства из федерального бюджета. Потому что, если сегодня не отремонтировать изношенные участки на каком-либо объекте, то через 3-5 лет придется делать это в экстренном порядке в 2-3 раза дороже, — комментирует глава республики Александр Бречалов .

До конца 2020 года запланирована реконструкция ещё 218 зданий. Отмечается что среди них 141 объект образования, 21 культуры и 49 здравоохранения. Ещё три проекта относятся к спортивной сфере, а два к ветеринарии. Также ремонт пройдёт в здании одного из архивов Удмуртии и в одном объекте, направленном на социальную защиту граждан.

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