Писатель из Удмуртии может получить литературную премию «Нос» Фото: pixabay.com

Писатель из Удмуртии Андрей Гоголев вошёл в шорт-лист премии «Нос». В этом списке помимо него ещё 9 кандидатов. Организаторы отметили его рассказ «Свидетельство», который издали в Ижевске в 2019 году.

Конкурс стартовал 15 марта 2020 года. 20 сентября на официальном сайте появился лонг-лист – список творческих работ, отобранных для дальнейшего участия. Затем 15 октября началось читательского голосование, которое и определило прохождение Андрея Гоголева дальше в конкурсе. Впереди публичные дебаты жюри конкурса и оглашение лауреатов премии, которое запланировано на январь-февраль 2021 года.

Андрей Гоголев родился в Можге. Образование получал в московском Литинституте имени Горького. Сейчас живет в Ижевске. Его имя знакомо многим в литературной среде Удмуртии.

СПРАВКА «КП»:

Ежегодная литературная премия «НОС» (Новая словесность) основана Фондом Михаила Прохорова для выявления и поддержки новых трендов в современной художественной словесности на русском языке. Она вручается с 2009 года.

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